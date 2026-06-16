زوجة حسام حسن عن لقطة الحديث مع الحكم الرابع: طلبت منه يتكلم بالراحة لأن بعض التصرفات بتتفهم غلط

كشفت دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تفاصيل أسلوب عمل زوجها مع لاعبي المنتخب، مؤكدة أنه يعيش مع الفريق على مدار الساعة ويحرص على نقل أفكاره الفنية للاعبين بشكل مستمر، بعيداً عن الاكتفاء بفترة التدريبات فقط، كما تحدثت عن رد فعله تجاه بعض القرارات التحكيمية، ورؤيته الفنية لبعض اختياراته خلال المباريات.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الكابتن حسام حسن يكرس كل وقته لخدمة المنتخب.

وأوضحت : «حسام بيدي الأفكار 24 ساعة، مش مثلاً يلا بينا في التمرين ونروح كل واحد في أوضته، لا ده نازل لهم طالع لهم 24 ساعة»، في إشارة إلى حالة الالتزام الكامل التي يتعامل بها المدير الفني مع مهمته، وحرصه على التواصل الدائم مع اللاعبين من أجل نقل التعليمات والأفكار الفنية باستمرار.

وتطرقت زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني إلى الواقعة التي شهدت اعتراض حسام حسن على الحكم الرابع خلال المباراة، مؤكدة أنها تحدثت معه بشأن أهمية التعامل بهدوء في مثل هذه المواقف، قائلة: «أنا لسه بقول له: شفت يا حسام إحنا في بلد تانية خالص وهما عندهم الحاجات دي بتتفهم غلط، فبعد إذنك لو سمحت اتكلم بالراحة».

وواصلت أن زوجها برر انفعاله بقوله: «إنتي ما شوفتيش؟ ده كان جون محقق يعني»، معتبرة أن ما حدث «رد فعل طبيعي» نابع من حرصه الشديد على مصلحة الفريق.

وعن الجدل الذي أثير بشأن تغيير النجم محمد صلاح خلال المباراة، أوضحت دان آدم أنها تنظر إلى القرار من الزاوية الفنية التي يعتمدها حسام حسن، قائلة: «شفت من وجهة نظر حسام، هو بيشوف الأنسب دلوقتي في الملعب، حسام شايف اللاعيبة كلها بلا أسامي، هو شايف أداء»، في تأكيد على أن المدير الفني يتعامل مع جميع اللاعبين وفقاً لمردودهم داخل الملعب دون النظر إلى الأسماء أو النجومية.

وفي تقييمها لأداء اللاعب عمر مرموش، قالت دان آدم: «امبارح بصراحة ما كانش في المود أوي»، لكنها حذرت من تأثير الانتقادات الجماهيرية عليه، مضيفة: «والجمهور هيطلعه أوت أوف مود أكتر بالكلام ده»، في إشارة إلى أهمية دعم اللاعبين وعدم تحميلهم ضغوطاً إضافية.

القوة البدنية الكبيرة

كما علقت زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني على مشاركة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو بطريقة طريفة، قائلة: «هو عايز أربعة يلعبوا عليه، ده داخل أفلام رعب مش ملاعب كورة»، مشيرة إلى القوة البدنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب وخبراته الطويلة".