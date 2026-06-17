مسؤول سابق في البنتاجون: مصر القائد الطبيعي للعالم العربي

قال الدكتور جيمس راسل، المسؤول السابق في البنتاجون، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية تكبدت خسائر كبيرة في الشرق الأوسط خلال الـ25 عاماً الماضية، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لدول المنطقة كي تجتمع معاً وتعمل على إقامة دولة فلسطينية، وأن تكون مستعدة لنقاش طويل مع الإسرائيليين من أجل تحقيق هذا الهدف، مع ضرورة عدم الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المشهد الإقليمي الحالي يعكس تحولات سياسية مهمة، حيث تشهد منطقة الخليج تحركات دبلوماسية تشمل وساطات من عُمان وقطر مع إيران.

ولفت إلى أن ما يجري يعكس تغيراً في موازين القوى بعد تراجع الدور الأمريكي، وأن المعادلة الإقليمية باتت تسمح بظهور قوى جديدة قادرة على إدارة النظام في المنطقة.

وتابع، أنّ دولاً مثل مصر والأردن والسعودية يمكن أن تلعب دوراً محورياً في إدارة النظام الإقليمي، مؤكداً ضرورة عدم اعتماد هذه الدول على الولايات المتحدة أو إسرائيل لتحقيق أهدافها السياسية، مشيراً إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقادة العرب بحاجة إلى إدراك أن إسرائيل لا ترغب في تعاون حقيقي، ما يتطلب ابتكار آليات جديدة للتعامل معها.

واختتم بأن مصر تمثل القائد الطبيعي للمنطقة العربية تاريخياً، معرباً عن أمله في أن تستغل القاهرة هذه الفرصة للعمل مع شركائها الإقليميين لإنجاح مسار السلام الذي لم تتمكن الولايات المتحدة من تحقيقه، بهدف بناء إطار سلمي مستدام تحتاجه المنطقة.

