انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

انخفض سعر صرف الدولار بنحو 180 قرشًا مقابل الجنيه المصري ، حيث انخفض سعر الصرف من 52.07 جنيه للشراء إلى 50.27 جنيه للشراء.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في ميد بنك: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر: 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: 50.18 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني: 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.