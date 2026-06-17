قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء الكندي: الاتفاق الأمريكي الإيراني يُغير قواعد اللعبة
ميسي يفك شفرة الجزائر .. الأرجنتين تتقدّم بهدف عالمي في كأس العالم 2026
خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»
رغم التهديدات .. واشنطن تعلن عن منح الأمم المتحدة أكثر من مليار دولار
«تستاهلوا كل خير يا أخواتي» .. كهربا يُوجّه رسالة لـ أيمن أشرف ومؤمن زكريا
رغم الاتفاق مع أمريكا.. الحرس الثوري الإيراني يواصل إطلاق المسيرات على مضيق هرمز
ناقد رياضي: الأخطاء الدفاعية مشكلة المنتخبات العربية في مونديال كأس العالم 2026
انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن
فضل شهر المحرم 1448 والأعمال المستحبة فيه.. 4 فضائل يغفل عنها كثيرون
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين تضربان محافظات الجمهورية
تقسيط الرسوم وحوكمة الرقابة .. مزايا قانون الجمارك لدعم الاستثمار | تعرّف عليها
مصطفى أبوزهرة: شخصية منتخب مصر عادت مع حسام حسن ونطمح للتأهل للدور المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدولار
الدولار
آية الجارحي

انخفض سعر صرف الدولار بنحو  180 قرشًا مقابل الجنيه المصري ، حيث انخفض سعر الصرف من 52.07 جنيه للشراء إلى 50.27 جنيه للشراء.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في ميد بنك: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان: 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في مصرف أبوظبي التجاري: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر: 50.14 جنيه للشراء و50.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي: 50.18 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني: 50.07 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار البنك الأهلي المصري بنك مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة .. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

جيريمي دوكو

أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب

مستشفى الشاطبي

بعد حادث مستشفى الشاطبي | شهادات جديدة من داخل غرفة الولادة عن مشاهد صادمة .. الكواليس الكاملة

التصالح في مخالفات البناء

أبرز التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد

أتوبيس الساعة 12

أتوبيس الساعة 12 من الرعب على السوشيال ميديا إلى كواليس السينما .. القصة الكاملة

حمزة عبد الكريم

الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة حمزة عبد الكريم.. ويهدد الأهلي بالتصعيد القانوني

الزمالك

الزمالك يقترب من إنهاء أزمة القيد.. حسم 3 قضايا جديدة والإعلان الرسمي خلال ساعات

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

انفراجة في «المثلث الذهبي»| قرارات مهمة لمحافظ البحر الأحمر: تطوير طرق وتحول رقمي وتسهيلات للمواطنين

جانب من الحدث

تموين الوادي الجديد تتفقد المخابز البلدية للاطمئنان على جودة الخبز وسير العمل

فصل الكهرباء للصيانة

اليوم.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ

بالصور

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه.. حلوى صيفية مُنعشة

طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه
طريقة عمل كب الشوكولاتة بالجيلي والفواكه

أبيض × أسود.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة وبسيطة عبر إنستجرام | شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

دراسة صادمة.. أغلب النساء ليس لديهن علم بعوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي

عوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي
عوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي
عوامل الخطر المرتبطة بسرطان الثدي

شاي الزنجبيل ما بين الأضرار والفوائد .. وممنوع على هؤلاء تناوله

مشروب الزنجبيل الساخن
مشروب الزنجبيل الساخن
مشروب الزنجبيل الساخن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد