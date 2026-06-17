مسؤولون إسرائيليون يزعمون: لم نتمكن من الوصول إلى نص الاتفاق بين أمريكا وإيران

قال مسؤولون إسرائيليون ، لوسائل إعلام، إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر المسؤولون، أنهم طلبوا من الإدارة الأمريكية الاطلاع مسبقًا على الاتفاق المزمع توقيعه يوم الجمعة في سويسرا إلا أنهم تلقوا ردًا بالرفض.

وفي المقابل، نفى مسؤول أمريكي، في تصريح لوكالات الأنباء، صحة ما ذكره الجانب الإسرائيلي بشأن طلب الوصول إلى نص التفاهم ورفضه.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، انتقادات حادة من شركائها في الائتلاف ومن المعارضة، فيما يتعلق بالاتفاق الأمريكي- الإيراني، بدعوى عدم قدرتها على التدخل في مساره.