قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جراحة 5 ساعات ونزيف حاد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان محمد مرزبان
نائب: مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تعكس قوة مصر وثقة العالم بها
جولة منتصف الليل.. مدير «رعاية جنوب سيناء» يفاجئ مجمع الفيروز ويتابع الخدمات الصحية
مسؤولون إسرائيليون يزعمون: لم نتمكن من الوصول إلى نص الاتفاق بين أمريكا وإيران
الأهلي يتحرّك مبكرًا في الميركاتو الصيفي.. صفقات مُرتقبة و«عموتة» يحسم ملف التدعيمات | اعرف التفاصيل كاملة
وزير المجالس النيابية يوجه برفع كفاءة "الاتصال السياسي" والاستجابة للطلبات البرلمانية
مصر تدعو لتعزيز التعاون الأفريقي المشترك لمكافحة سرطان الثدي وفيروس سي
وفاة محمد مرزبان.. الصدفة قادته الى عالم الفن
العفو الدولية: الإحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 3700 لبناني منذ 2 مارس
يواجه ظاهرة الغش ويمنع الاحتكار ويضبط الأسواق.. تفاصيل مشروع قانون هيئة الدواء
نائب الرئيس الأمريكي يدعم نظريات المؤامرة.. ويفجر مفاجأة حول إبستين وترامب
وفاة محمد مرزبان .. محطات إنسانية وفنية لا تعرفها عن الفنان الراحل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤولون إسرائيليون يزعمون: لم نتمكن من الوصول إلى نص الاتفاق بين أمريكا وإيران

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
محمد على

قال مسؤولون إسرائيليون ، لوسائل إعلام، إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكر المسؤولون، أنهم طلبوا من الإدارة الأمريكية الاطلاع مسبقًا على الاتفاق المزمع توقيعه يوم الجمعة في سويسرا إلا أنهم تلقوا ردًا بالرفض.

وفي المقابل، نفى مسؤول أمريكي، في تصريح لوكالات الأنباء، صحة ما ذكره الجانب الإسرائيلي بشأن طلب الوصول إلى نص التفاهم ورفضه.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، انتقادات حادة من شركائها في الائتلاف ومن المعارضة، فيما يتعلق بالاتفاق الأمريكي- الإيراني، بدعوى عدم قدرتها على التدخل في مساره.

بنيامين نتنياهو مسؤولون إسرائيليون الولايات المتحدة وإيران واشنطن وطهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة.. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

جيريمي دوكو

أزمة في منتخب بلجيكا | دوكو يفكر في مغادرة المونديال لهذا السبب

إمام عاشور

عرض ضخم قد يغيّر موقف الأهلي.. تفاصيل جديدة عن إمام عاشور ومروان عطية

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

شبورة مائية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء : شبورة كثيفة صباحاً ورياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

مستشفى الشاطبي

الأزمة تتصاعد.. مواجهة بين ضحايا مستشفى الشاطبي ونقابة الأطباء حول سوء مُعاملة المرضى | فيديو

ترشيحاتنا

Tesla Cybercab EPA

تسلا تكشف تفاصيل جديدة حول التاكسي الآلي «سايبركاب»

إطلاق هاتفي Xiaomi 18 Pro و Xiaomi 18

ثورة في عالم الهواتف.. كل ما تريد معرفته عن تسريبات Xiaomi 18 Pro المنتظر

"بي إم دبليو" تخفض توقعاتها لعام 2026 مع تفاقم أزمة السوق الصينية وتداعيات الحرب الإيرانية

"بي إم دبليو" تخفض توقعاتها لعام 2026 مع تفاقم أزمة السوق الصينية وتداعيات الحرب الإيرانية

بالصور

لوك مختلف.. رنا رئيس تبهر متابعيها

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

النوم بالفم المفتوح .. عادة ليلية بسيطة قد تكشف مشكلة صحية لا تعرفها

أسباب النوم والفم مفتوح
أسباب النوم والفم مفتوح
أسباب النوم والفم مفتوح

مفتاح الأزمة وحلها.. ماذا ينتظر البرنامج النووي الإيراني خلال مهلة الستين يوما؟

صورة تعبيرية مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة تعبيرية مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة تعبيرية مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بالأحمر اللافت .. ريم سامي تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد