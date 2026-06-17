ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال شمال غربي الصين إلى 9 قتلى ومصابين

أعلنت فرق الإنقاذ في الصين ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الزلزال الذي بلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر وضرب مقاطعة "تشينغهاي" الواقعة شمال غربي البلاد، إلى قتيل واحد وثمانية مصابين.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء بأن المصابين غادروا المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.. مشيرة إلى أنه تم إجلاء آلاف السكان، بالإضافة إلى الطلاب والمعلمين من المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال ونقلهم إلى أماكن إيواء مؤقتة.

وكان الزلزال قد ضرب أمس الثلاثاء منطقة مرتفعة في محافظة "هايشي" التي تقع في الجزء الشمالي من مقاطعة "تشينغهاي" على عمق عشرة كيلومترات، وذلك وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني.