"جيو "الهندية تقترب من طرح العام الأول بقيمة 4 مليارات دولار رغم تباطؤ سوق الاكتتابات

قدمت شركة «ريلاينس جيو إنفوكوم»، أكبر مشغل لخدمات الاتصالات اللاسلكية في الهند، خطوة جديدة نحو الإدراج في البورصة، إذ من المتوقع أن تتقدم خلال أيام بمستندات الطرح العام الأولي في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار، وفقًا لما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن مصادر مطلعة.

ويُعد الطرح المرتقب أحد أكثر الاكتتابات انتظارًا في السوق الهندية، وقد يتم إطلاقه قبل الخطاب السنوي للملياردير موكيش أمباني لمساهمي مجموعة «ريلاينس إندستريز» في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويمثل الإدراج محطة مهمة لأمباني، الذي كان قد تعهد العام الماضي بإدراج «جيو» خلال النصف الأول من عام 2026، إلا أن الجدول الزمني تأخر بسبب ضعف أوضاع الأسواق وتحديات واجهتها مجموعة «ريلاينس إندستريز» خلال العام الجاري.

ويأتي الطرح في وقت يشهد فيه سوق الاكتتابات العامة الأولية في الهند تباطؤًا ملحوظًا خلال عام 2026، نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي أثرت على شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة «برايم داتابيس» أن قيمة الاكتتابات العامة الأولية في الهند تراجعت بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 198 مليار روبية هندية، ما يعادل نحو 2.1 مليار دولار.

كما دفعت تقلبات الأسواق إلى تأجيل عدد من الطروحات الكبرى، من بينها الاكتتاب المرتقب لشركة «فون بي» المملوكة لشركة «وولمارت».

ويرى مراقبون أن نجاح طرح «جيو» قد يشكل اختبارًا مهمًا لقدرة سوق المال الهندية على استعادة الزخم، خاصة في ظل استمرار حالة الحذر بين المستثمرين العالميين وترقبهم لتطورات الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.