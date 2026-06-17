فانس: الإتفاق بين أمريكا وإيران ستشمل إسرائيل ولبنان والدول العربية في الخليج

كشف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن اتفاقية تسوية النزاع بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الإيرانية التي تم التوصل إليها مؤخرا، ستشمل أيضا إسرائيل ولبنان والدول العربية في الخليج الفارسي.



وفي مقابلة له مع الصحفية الأمريكية ميغان كيلي ؛ قال فانس : "هذه اتفاقية سلام إقليمية. ستشمل دول الخليج الفارسي، وستشمل إسرائيل، وستشمل لبنان. الفكرة هي أن هذه اتفاقية سلام إقليمية حقيقية".



وشدد فانس على أن الهدف النهائي للإدارة الامريكية هو إنهاء العمليات العسكرية على كافة الجبهات وإعادة فتح مضيق هرمز دون الانزلاق إلى "مستنقع دائم" في الشرق الأوسط.





ودافع فانس عن مسار المفاوضات ومذكرة التفاهم الإلكترونية المبرمة مع إيران حيث رفض الانتقادات الموجهة للإدارة الامريكية بـ "الاستسلام"، مؤكدا أن أي منافع اقتصادية أو إفراج عن أموال إقليمية مشروطة بالكامل بالتغييرات لدى طهران، حسب زعمه