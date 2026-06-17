روسيا .. اعتراض وتدمير 157 مسيرة أوكرانية خلال الليل

نجحت منظومات الدفاع الجوي الروسية في إعتراض وتدمر 157 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، سيطرة قواتها على بلدة "نوفي دونباس" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، المعترف بها من جانب واحد، عقب عمليات عسكرية نفذتها وحدات مجموعة قوات "المركز"، مشيرة إلى مقتل 2040 جنديًا أوكرانيًا على مختلف محاور القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - أن مجموعات هجومية تابعة لمجموعة قوات "الجنوب" نفذت عمليات عسكرية في مدينة كونستانتينوفكا بمنطقة دونيتسك، أسفرت عن السيطرة على 120 مبنى، فيما تتواصل العمليات ضد الوحدات التابعة للواءين الميكانيكيين 28 و100 من القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الروسية استهدفت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، منشآت للبنية التحتية الخاصة بالطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية، إلى جانب مواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية ومقاتلين أجانب في 153 منطقة.

كما أعلنت الوزارة أن القوات الجوية الروسية استهدفت مراكز لنشر وإدارة الطائرات المسيّرة التابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من نيكولايفكا وشتشوروفو وسينكوفكا، باستخدام صواريخ موجهة من طراز "إل إم أو آر" وقنابل انزلاقية من طراز "فاب-1500".

وذكر البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 12 قنبلة جوية موجهة، وصاروخين من طراز "فلامينجو" كروز أرضيي الإطلاق، إضافة إلى 491 طائرة مسيّرة خلال الليل.