سموترتش: سنبقى في جنوب لبنان لسنوات إذا لزم الأمر

أكد وزير مالية الاحتلال، سموترتش أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان لسنوات إذا لزم الأمر، حتى يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل.

وقال الوزير الإسرائيلي في تصريحات له : نواصل التقدم في غزة ونسيطر على نحو 70% من أراضي القطاع.

وأضاف : لن تكون هناك إعادة إعمار لغزة قبل نزع السلاح والقضاء على التهديدات الأمنية.

وتابع: نعمل على خطط إضافية لتحقيق هدف تدمير حركة حماس.

وزاد: بعد توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، نسعى إلى تطبيق نهج مشابه في غزة مستقبلًا.

وشدد على أن الاستيطان هو الضمانة الأساسية لترسيخ الوجود والسيطرة الأمنية على المدى الطويل.