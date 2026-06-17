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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيلاري كلينتون تهاجم نتنياهو.. وتكشف خطأ بايدن الكبير

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
محمد على

انتقدت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، التي خاضت منافسة انتخابية أمام دونالد ترامب في ولايته الرئاسية الأولى، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو  وشغفه بالدمار.

وقالت هيلاري: “عندما كنت على رأس وزارة الخارجية الأمريكية كان نتنياهو مهووسا بشيئين، وهما ضرب إيران ومحاولة التطبيع مع السعودية، التي كانت ترفض”.

كما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، إن الرئيس السابق جو بايدن ارتكب “خطأ فادحاً” بقراره الترشح لإعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، معتبرة أن هذا القرار أضر به شخصياً وبإرثه السياسي وبالبلاد.

جاءت تصريحات كلينتون خلال مقابلة أجرتها مساء الاثنين مع محرر مجلة نيويوركر ديفيد ريمنيك في مدينة نيويورك. 

وقالت كلينتون "لقد ارتكب خطأ فادحاً.. خطأ فادحاً لنفسه، ولإرثه، وللبلاد.. كان قد قال إنه لن يترشح مرة أخرى.. أعتقد أنه لو التزم بخطته وقال في أواخر صيف 2023 إنه لن يترشح، وأنه سيسلم الراية للجيل القادم، لكان لدينا سباق حقيقي.. وأعتقد بكل أسف أن أي مرشح كان سيخرج من ذلك السباق، سواء كانت نائبة الرئيس أو حاكماً أو عضواً في مجلس الشيوخ أو أي شخص آخر، كان سيهزم دونالد ترامب.. لذلك أرى أنه كان سوء تقدير فادح من جانب الرئيس بايدن".

هيلاري هيلاري كلينتون وزيرةالخارجية الأمريكية الولاية نتنياهو

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