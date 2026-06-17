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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات إسرائيلية على النبطية الفوقا جنوب لبنان

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت ‏الوكالة اللبنانية بشن قوات الاحتلال غارات إسرائيلية على النبطية الفوقا جنوبا .

وتشير الأنباء اللبنانية إلى محاولة الاحتلال التقدم عبر كفر تثبيت بقضاء النلطية جنوب لبنان.

وفي وقت لاحق ؛ أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر ، أن إسرائيل لا تعلم حتى الآن تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أنها لن تنسحب من جنوب لبنان.

وقال لايتر- في تصريحات أوردتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية - : "إننا متفائلون من كون الرئيس دونالد ترامب، مُصر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، لكننا أقل تفاؤلًا من أن يتضمن الاتفاق لبنان. ونرى أن ذلك ليس مفيدا ولا ضروريًا".

كما علق على تصريحات الجانب الإيراني بأن إسرائيل ملزمة بالإنسحاب من لبنان، قائلًا: "بالطبع لا، إن الإدارة الأمريكية كانت واضحة بأن الإتفاق ليس له أي صلة بانسحابنا من جنوب لبنان. وليس من حق الإيرانيين أن يتدخلوا في هذا الشأن".

لبنان جيش الاحتلال غارة إسرائيلية

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