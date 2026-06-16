جيش الاحتلال يعلن تدمير منصة صواريخ لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك ضمن عملياته العسكرية المستمرة في المنطقة الحدودية؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

القوات الإسرائيلية المنتشرة

وقال الجيش، إن القوات الإسرائيلية تمكنت من استهداف وتدمير المنصة بعد رصدها، مشيراً إلى أنها كانت تُستخدم لإطلاق صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان.

القدرات القتالية التابعة لحزب الله

وأضاف البيان أن العملية جاءت في إطار ما وصفه الجيش بـ"إزالة التهديدات" التي تستهدف قواته، مؤكداً مواصلة عملياته العسكرية ضد البنية التحتية والقدرات القتالية التابعة لحزب الله.