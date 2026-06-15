جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من عناصر حماس في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف وقتل اثنين من عناصر حماس الذين زاعما، أنهما شكلا تهديداً للقوات في قطاع غزة في وقت سابق من اليوم.

وأفاد جيش الاحتلال أن غارة جوية في وسط غزة أسفرت عن مقتل صالح خليفة، قائد خلية في كتيبة النصيرات التابعة لحماس، بينما أسفرت غارة أخرى في شمال القطاع عن مقتل محمد الهبيل، قائد خلية في كتيبة جباليا الغربية التابعة لحماس، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الرجلين كانا يخططان لهجمات على القوات، و"شكّلا تهديداً وشيكاً"، ثم قُتلا في "غارات دقيقة".

وفي وقت سابق، من استشهد مواطنان فلسطينيان، مساء اليوم الاثنين، بقصف للاحتلال شمال مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلا عن مصادر طبية، بإستشهاد مواطن فلسطيني وهو ممرض وطفله، وإصابة عدد آخر بجروح بعضها خطيرة، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منزلًا في منطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,003 شهداء، و172,252 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

ووصل إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 992، وإجمالي الإصابات إلى 3,144، فيما جرى انتشال 784 جثمانا.