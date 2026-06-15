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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النفط يتراجع بحدة والأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية بعد اتفاق واشنطن وطهران

النفط
النفط
أ ش أ

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، بينما سجلت الأسهم الأمريكية مستويات قياسية في مستهل تعاملات اليوم، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية لتجارة الطاقة العالمية.

ووفقًا لشبكة "سي بي إس نيوز"، انخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بمقدار 4.22 دولار أو 4.8% إلى 83.11 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.41 دولار أو 5.2% إلى 80.47 دولارًا للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسعار أعلى بنحو 10 دولارات للبرميل مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 111 نقطة، أو 1.5%، ليصل إلى 7543 نقطة في بداية التداولات، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 522 نقطة، أو 1%، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا عند 51725 نقطة.

كما قفز مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم شركات التكنولوجيا، بنسبة 2.2%، مدعومًا بتفاؤل المستثمرين بأن الاتفاق قد يسهم في تخفيف الضغوط التضخمية وتقليص الأعباء على الشركات والمستهلكين، بعدما سجل التضخم في مايو أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات.

النفط الأسهم الأمريكية ترامب

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