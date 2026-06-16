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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اشتباكات في كفر تبنيت.. الاحتلال يصعّد عملياته العسكرية جنوب لبنان

لبنان
لبنان
محمد البدوي

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف عدد من البلدات في الجنوب اللبناني، فضلًا عن محاولات التقدم البري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وتحديدًا في بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية، حيث دارت اشتباكات بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي استمرت في توسيع عملياتها البرية، وعناصر من حزب الله.

التقدم في بلدة كفر تبنيت

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، أن حزب الله أعلن تنفيذ عمليتين انطلاقًا من الجنوب اللبناني استهدفتا قوات جيش الاحتلال التي حاولت التقدم في بلدة كفر تبنيت، وخلال الساعات القليلة الماضية، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات ميفدون وحاروف، كما استهدفت عددًا من المناطق الأخرى، من بينها النبطية الفوقا ومناطق متفرقة في الجنوب اللبناني.

 النازحين إلى البلدات الجنوبية

وأوضح أن هذه الغارات تُعد رسائل من جيش الاحتلال، لا سيما في ظل استمرار عودة عدد من النازحين إلى البلدات الجنوبية اللبنانية، ورغم أن أعداد العائدين لا تشكل نسبة كبيرة مقارنة بموجات النزوح السابقة، فإن عمليات العودة لا تزال مستمرة، وإن كانت بأعداد أقل مما كانت عليه خلال الفترات الماضية.

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