غدا.. وزراء دفاع الناتو يجتمعون في بروكسل تمهيداً لقمة أنقرة الشهر المقبل

يعقد وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الاطلسى (الناتو) غداً/ الخميس/ اجتماعاً بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالأمن والدفاع وتعزيز القدرات العسكرية للحلف.

ويترأس الاجتماع الأمين العام للناتو مارك روته في إطار المشاورات الدورية بين الحلفاء بشأن أولويات الدفاع الجماعي والتحديات الأمنية التي تواجه منطقة اليورو-أطلسي.

ومن المتوقع أن يناقش الوزراء سبل تعزيز الجاهزية العسكرية للحلف، وتطوير قدراته الدفاعية، ومتابعة تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة وخاصة قمة الحلف الاخير فى لاهاى، فضلاً عن بحث القضايا الأمنية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي الاجتماع في وقت يواصل فيه الحلف جهوده الرامية إلى تعزيز قدراته الدفاعية والردعية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، بما في ذلك متطلبات تحديث القوات المسلحة وتحسين التنسيق العسكري بين الدول الأعضاء.

كما يمثل الاجتماع محطة مهمة في إطار التحضيرات الجارية لقمة الناتو المقبلة المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو المقبل، حيث ينتظر أن يبحث قادة الدول الأعضاء ملفات الدفاع الجماعي والإنفاق الدفاعي ومستقبل سياسات الردع والأمن داخل الحلف.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للناتو مؤتمراً صحفياً فى وقت لاحق اليوم /الاربعاء/ بمقر الحلف في بروكسل يستعرض خلاله جدول أعمال الاجتماع الوزاري والقضايا الرئيسية المطروحة للنقاش، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمار في القدرات الدفاعية للحلف وتعزيز جاهزيته لمواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية.