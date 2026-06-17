الأزمة تتصاعد.. مواجهة بين ضحايا مستشفى الشاطبي ونقابة الأطباء حول سوء مُعاملة المرضى | فيديو

شهدت أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية فصلًا جديدًا من الجدل، بعدما واجهت ضحيتان وكيل نقابة الأطباء، الدكتور جمال عميرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي على قناة "مودرن"، حيث روتا ما وصفاه بتعرضهما للإهانة والإهمال الطبي، فيما أكد ممثل النقابة رفضه لأي إساءة أو تعنيف للمرضى، مشيرًا إلى ضرورة التحقيق في الوقائع المثارة داخل المستشفى.

وروت "ياسمين"، إحدى المتضررات، تفاصيل واقعة تعود إلى عام 2023، موضحة أنها كانت تتابع حالتها بالمستشفى بسبب معاناتها من طلق مبكر، خاصة بعد فقدانها لطفل سابق، مشيرة إلى أنها تعرضت لسوء معاملة داخل المستشفى.

وأضافت أن بعض الممرضات وجهن إهانات للمريضات، قائلة إنها عند دخولها طُلب منها خلع ملابسها بطريقة غير لائقة، رغم أن حالتها لم تكن تستدعي ذلك، مضيفة: "قالولي: بلا أقلعي.. كله بيقلع"، وهو ما أشعرها بالإهانة الشديدة. وتابعت أن بعض العبارات التي وُجهت لها تضمنت لومًا جارحًا، مثل: "ما إنتِ اللي عملتي في نفسك كده؟"، متسائلة: "هو أنا عملت حاجة حرام؟"، مؤكدة أنها أقسمت على عدم العودة إلى المستشفى مرة أخرى.

وأوضحت أنها عقب الكشف تساءلت مع بعض المريضات عن سبب تحملهن هذه المعاملة، فجاء ردهن: "نعمل إيه؟"، مضيفة أنها رغم قدرتها المادية تساءلت: "ليه اللي مش مقتدر يتهزأ؟".

وفي السياق ذاته، روت "سارة"، إحدى السيدات اللاتي تحدثن عن تجربتهن بالمستشفى، تفاصيل ما وصفته بإهمال تعرضت له خلال الحمل، موضحة أنها كانت تعاني من انفصال في المشيمة وكان من المفترض متابعتها بشكل دقيق، إلا أن الاهتمام الطبي لم يكن كافيًا، وأن المتابعة كانت تتم من خلال أطباء الامتياز.

وأضافت أنها تعرضت لواقعة سرقة داخل المستشفى، حيث فقدت حقيبتها وطرحتها وحذاءها، مشيرة إلى أنها غادرت المستشفى بعد وفاة طفلها في حالة صادمة، قائلة: "خرجت حافية وابني ميت".

وأكدت أن إدارة المستشفى لم تسمح بدخول أي من ذويها لمرافقتها، وأنها تعرضت للتوبيخ أثناء حديثها مع والدتها هاتفيًا، حيث قال لها الطبيب المشرف على الولادة: "إنتِ هتفضلي تعيطي طول الليل؟ اقفلي الزفت ده".

من جانبه، أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، رفضه التام لأي تعنيف أو إساءة لفظية أو معاملة غير لائقة للمرضى، مشددًا على أن وجود مرافق للمريض يكون وفقًا للحاجة الطبية فقط، قائلاً: "لا يمكن تخصيص مرافق لكل مريض إلا عند الضرورة".

لا أوافق على أي تعنيف أو سب

وأضاف: "لا أوافق على أي تعنيف أو سب أو معاملة سيئة للمريض"، موضحًا أنه في حال وقوع أي تجاوزات، يحق لأهل المريض التقدم بشكوى إلى إدارة المستشفى أو إلى نقابة الأطباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب وكيل نقابة الأطباء رئيس القسم وعميد الكلية بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الوقائع المثارة داخل مستشفى الشاطبي، خاصة ما يتعلق بوجود تجاوزات داخل غرف وأقسام الولادة، مؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.