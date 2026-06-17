وكيل نقابة الأطباء يدعو للتحقيق في شكاوى مستشفى الشاطبي ويرفض الإساءة للمرضى | فيديو

أكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن إجراءات دخول المرضى إلى غرف العمليات تتضمن حصول فريق التمريض على موافقة من أسرة المريض قبل إجراء التدخلات الطبية اللازمة.

وقال “عميرة”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم هنا القاهرة"، عبر فضائية "مودرن إم تي آي"، إن وجود مرافق داخل المستشفيات لا يُسمح به إلا في حالات الضرورة ووفقًا لتقدير الحالة الطبية للمريض، مشيرًا إلى أن الحالات العادية يتم التعامل معها من خلال الفريق الطبي وهيئة التمريض المختصة.

وتابع وكيل نقابة الأطباء أنه يرفض بشكل تام أي تجاوزات بحق المرضى، مؤكدًا أن تعنيف المريض أو سبه أو معاملته بصورة غير لائقة أمر غير مقبول، ويتنافى مع أخلاقيات المهنة والمعايير الطبية المتعارف عليها.

وأضاف أنه في حال وقوع أي تجاوزات، يحق للمريض أو ذويه التقدم بشكوى رسمية إلى إدارة المستشفى، وكذلك إلى نقابة الأطباء في فرع الإسكندرية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في الواقعة.

حقوق المرضى

وفي سياق متصل، دعا وكيل نقابة الأطباء عميد جامعة الإسكندرية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الشكاوى المثارة حول مستشفى الشاطبي، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة المستشفى والإشراف على سير العمل بها، مؤكدًا أهمية الكشف عن ملابسات الوقائع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق المرضى.