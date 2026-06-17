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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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النوم بالفم المفتوح .. عادة ليلية بسيطة قد تكشف مشكلة صحية لا تعرفها

أسباب النوم والفم مفتوح
أسباب النوم والفم مفتوح
أسماء عبد الحفيظ

أسباب النوم والفم مفتوح، يستيقظ كثير من الأشخاص في الصباح وهم يشعرون بجفاف الفم أو التهاب الحلق أو رائحة نفس غير محببة، دون أن يدركوا أن السبب قد يكون عادة النوم والفم مفتوحًا. ورغم أن الأمر يبدو بسيطًا، فإن الخبراء يؤكدون أن استمرار التنفس عبر الفم أثناء النوم قد يكون علامة على مشكلات صحية تحتاج إلى الانتباه.

النوم بالفم المفتوح عادة ليلية بسيطة قد تكشف مشكلة صحية لا تعرفها

ويُعد التنفس الطبيعي عبر الأنف هو الطريقة المثلى لدخول الهواء إلى الجسم، إذ يعمل الأنف على تنقية الهواء وترطيبه وتدفئته قبل وصوله إلى الرئتين. أما التنفس من الفم لفترات طويلة، خصوصًا أثناء النوم، فقد يؤدي إلى عدد من الآثار السلبية على صحة الفم والجسم.

 أسباب النوم والفم مفتوح

 أسباب النوم والفم مفتوح 

هناك عدة أسباب قد تجعل الشخص يعتمد على التنفس من الفم أثناء النوم، من أبرزها انسداد الأنف نتيجة الإصابة بالحساسية الموسمية أو نزلات البرد، أو التهاب الجيوب الأنفية، كما قد تلعب مشكلات تشريحية مثل انحراف الحاجز الأنفي أو تضخم اللحمية واللوزتين دورًا في صعوبة التنفس عبر الأنف، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

وفي بعض الحالات، قد يكون النوم والفم مفتوحًا أحد الأعراض المرتبطة بانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وهي حالة يحدث فيها توقف متكرر للتنفس لفترات قصيرة أثناء النوم بسبب انسداد مجرى الهواء، ما يؤدي إلى اضطراب جودة النوم والشعور بالإرهاق خلال النهار.

علامات تشير إلى أن المشكلة تحتاج إلى اهتمام

هناك مجموعة من العلامات التي قد ترافق النوم بالفم المفتوح، منها:

* جفاف الفم عند الاستيقاظ.
* الشعور بالعطش خلال الليل.
* التهاب أو خشونة الحلق صباحًا.
* رائحة الفم الكريهة.
* الشخير المتكرر.
* الشعور بالنعاس والتعب رغم النوم لساعات كافية.

ويشير الأطباء إلى أن استمرار هذه الأعراض، خاصة مع الشخير المرتفع أو ملاحظة توقف التنفس أثناء النوم، يستدعي استشارة الطبيب لتقييم الحالة.

أضرار التنفس من الفم أثناء النوم

قد يؤدي جفاف الفم المتكرر إلى تقليل كمية اللعاب، الذي يلعب دورًا مهمًا في حماية الأسنان واللثة من البكتيريا. لذلك قد يزيد التنفس المزمن عبر الفم من خطر تسوس الأسنان، والتهابات اللثة، ومشكلات رائحة الفم.

كما أن اضطرابات التنفس أثناء النوم قد تؤثر في جودة الراحة الليلية، ما ينعكس على التركيز، والمزاج، ومستويات الطاقة خلال اليوم.

كيف يمكن علاج المشكلة؟

يعتمد العلاج على السبب الرئيسي. فإذا كان انسداد الأنف ناتجًا عن الحساسية أو الالتهابات، قد يساعد علاج هذه الحالات في تحسين التنفس الأنفي. أما المشكلات المتعلقة ببنية الأنف أو اضطرابات النوم فقد تحتاج إلى تقييم من طبيب الأنف والأذن والحنجرة أو طبيب مختص بطب النوم.

وينصح الخبراء بالحفاظ على ترطيب الجسم، والحفاظ على نظافة الأنف، وتجنب العوامل التي تزيد من احتقان الأنف، مع عدم تجاهل الشخير المزمن أو أعراض انقطاع النفس أثناء النوم.

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