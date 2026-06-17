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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة منتصف الليل.. مدير «رعاية جنوب سيناء» يفاجئ مجمع الفيروز ويتابع الخدمات الصحية

مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء في جولة ليلية
مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء في جولة ليلية
ايمن محمد

في جولة مفاجئة بعد منتصف الليل، حرص الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، على التواجد ميدانيًا داخل مجمع الفيروز الطبي لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين خلال الساعات المتأخرة، في خطوة تعكس الاهتمام المستمر بضمان جودة الرعاية الصحية على مدار الساعة.

وبدأت الجولة بتفقد قسم الطوارئ، حيث تابع مدير الفرع إجراءات استقبال المرضى وسرعة التعامل مع الحالات المترددة، واطمأن على جاهزية الفرق الطبية للتعامل الفوري مع مختلف الحالات الطارئة. كما راجع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومدى الالتزام بالمعايير التشغيلية المعتمدة لضمان تقديم خدمة صحية متميزة وآمنة.

وامتدت الجولة إلى الأقسام الداخلية بالمجمع، إذ تفقد أحوال المرضى واطمأن على مستوى الرعاية الطبية والتمريضية المقدمة لهم، كما تابع انتظام الزيارات الطبية وتطبيق بروتوكولات العلاج، والتأكد من جاهزية الأقسام المختلفة واستمرار تقديم الخدمات دون أي معوقات أو تأخير.

وخلال جولته، أجرى مدير الفرع حوارات مباشرة مع عدد من المرضى وذويهم، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الجولات الميدانية المفاجئة، خاصة خلال الفترات الليلية، تمثل أحد أهم أدوات المتابعة والتقييم الحقيقي للأداء داخل المنشآت الصحية، وتسهم في رصد أي ملاحظات والتعامل معها بشكل فوري وسريع.

وأكد الدكتور محمد عبد الهادي استمرار تنفيذ الجولات المفاجئة بمختلف الصحية التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، بهدف تعزيز الانضباط ورفع كفاءة الأداء وضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمنتفعين على مدار 24 ساعة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يحقق أعلى معدلات رضا المنتفعين، ويتماشى مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل ورؤية الدولة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

جنوب سيناء جولة منتصف الليل مجمع الفيروز

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