وفاة محمد مرزبان .. محطات إنسانية وفنية لا تعرفها عن الفنان الراحل

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان محمد مرزبان، اثر تعرضه الي حادث سير.

وفي السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عنه:

بدأ مشواره الفنى بالسينما في منتصف التسعينيات من خلال فيلم “كشف المستور” وكذلك فيلم “الناجون من النار”.

ثم قدم ادوار عديدة في التليفزيون مثل مسلسل “ليالي الحلمية” الجزء الخامس وذلك في عام 1995، وتوالت أعماله الفنية المتميزة ومنها البلياتشو»2007 و «جوه اللعبة»2012 «ضد التيار»1997 و «أين قلبى» 2002 و «اسم مؤقت»2013.

هواية :

وكان محمد مرزبان قد تحدث في لقاء تلفزيوني سابق عن شغفه بالدراجات النارية، موضحا أن علاقته بها بدأت مطلع ثمانينيات القرن الماضي واستمرت أكثر من أربعة عقود.

امتلاكه دراجة نارية خوفا من حوادث الطرق، لكنه تمسك بهذه الهواية التي رافقته إلى جوار مسيرته الفنية لسنوات طويلة.