محمد جبريل يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة محمد مرزبان.. خاص

كشف الدكتور محمد جبريل مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة الفنان محمد مرزبان.

وقال محمد جبريل فى تصريح لـ"صدي البلد": ان حالة الفنان محمد مرزبان كانت حرجة للغاية ورغم إجراء عملية فى المخ فى محاولة لوقف النزيف الا ان حالته لم تتحسن وتعرضت الحالة فى الساعات الأخيرة الى تدهور كبير فى وظائف الجسم مما ادى الى الوفاة.

وأضاف محمد جبريل: اسرة الفنان الراحل محمد مرزبان كانت على علم تام بسوء حالته الصحية بعد تعرضه للحادث وان من الصعب تحسنها فى هذا الوضع الصحي الخطيرة حيث تحتاج الى معجزة.

وأوضح محمد جبريل: اننا انهينا جميع الإجراءات الخاصة بالمستشفى ومن المقرر ان تنقل أسرته الجثمان الى القاهرة لإجراء مراسم الدفن وهو شأن عائلي.

حادث محمد مرزبان

كان الفنان محمد مرزبان قد تعرض لحادث سير مروع أثناء استقلاله دراجة نارية على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، بالقرب من منطقة مفارق سرابيوم، بعدما اصطدمت به سيارة تسببت في انقلاب الدراجة وإصابته بإصابات بالغة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها.

تم نقل الفنان إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بنزيف داخلي بالمخ، إلى جانب كسور بعظام الوجه والضلوع وجروح وإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، الأمر الذي استدعى دخوله العناية المركزة وإجراء جراحة عاجلة لاحتواء النزيف.

وتسود حالة من القلق بين محبي الفنان وزملائه في الوسط الفني، وسط دعوات متواصلة بأن يتجاوز هذه المرحلة الحرجة ويستعيد عافيته في أقرب وقت.