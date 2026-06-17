آمال ماهر تواصل جولتها العالمية بحفل غنائي مرتقب في فرنسا

روجت الفنانة آمال ماهر لحفلها الغنائى المنتظر بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي من المقرر ان يقام يوم 20 يونيو الجارى، وذلك ضمن جولتها العالمية لتلتقي بجمهورها فى أكثر من دولة خلال الفترة المقبلة.

ونشرت آمال ماهر مقطع فيديو لحظة وصولها لفرنسا عبر «إنستجرام»، وكتبت، قائلة: «جمهور باريس مستنياكم يوم ٢٠ يونيو».

https://www.instagram.com/reel/DZpoekDs8XG/?igsh=YnM3NjQya2ZtNmx4

ومن المقرر أن تقدم آمال ماهر خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة التى حققت نجاحًا واسعًا خلال مشوارها الفنى، وسط توقعات بحضور جماهيرى كبير من محبيها والجاليات العربية فى فرنسا.

وكانت طرحت آمال ماهر أحدث أغانيها بعنوان «باجى بالحرية»، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية بالوطن العربى، وبمجرد طرح الأغنية تفاعل معها رواد السوشيال ميديا وسط إشادات واسعة بينهم.

«باجى بالحرية» من كلمات نور عبدالله وألحان مصطفى العسال وتوزيع رامى سمير وميكس وماستر خالد سند، وإشراف عام ريهام صبرى، وإخراج بسام الترك.