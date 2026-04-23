سعر فستان أمال ماهر في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل.. شاهد

حرصت الفنانة أمال ماهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور من أحدث جلسة تصوير لها.

ظهرت الفنانة أمال ماهر مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون البيج المطرز بالكامل .

حمل فستان أمال ماهر في أحدث جلسة تصوير توقيع مصمم الأزياء أحمد عيسى، من وبلغ سعره ما يقرب من 85 ألف جنيه مصري ما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أكملت أمال ماهر إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفخمة التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت أمال ماهر بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.