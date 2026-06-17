تامر عاشور يحيي حفلاً غنائيًا في المنصورة نهاية يونيو الجارى

كشف الفنان تامر عاشور عن استعداده لإحياء حفل غنائي جديد بمدينة المنصورة، ضمن حفلاته الفنية المقرر إقامتها خلال شهر يونيو الجاري، حيث يلتقي جمهوره في أمسية غنائية ينتظر أن يقدم خلالها مجموعة من أشهر أغانيه.

وأعلن تامر عاشور تفاصيل الحفل عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إذ كتب: «أشوفكم يوم السبت 27 يونيو في حفل مول المنصورة»، داعيًا جمهوره للحضور ومشاركته أجواء الحفل.

و طرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل إلكترونيا للحجز المسبق، حيث جاءت الأسعار بفئات متنوعة لتناسب مختلف شرائح الجمهور، وتراوحت بين 400 و600 و900 جنيه.

وكانت كشفت الشركة المنظمة لحفل المطرب تامر عاشور، فى قطر عن تأجيل الحفل، والذى كان من المقرر إقامته 12 يونيو الماضي إلى يوم 18 يونيو الجارى.

ونشرت الشركة المنظمة بوستر الحفل عبر «إنستجرام» وكتبت: «تم تأجيل حفل تامر عاشور من 12 يونيو إلى 18 يونيو 2026. جميع التذاكر التى تم شراؤها مسبقًا لا تزال صالحة للتاريخ الجديد ولا داعى لاستبدالها»