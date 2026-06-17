هدف تاريخي للنشامى.. علي علوان يضع البصمة الأولى للأردن في كأس العالم

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أحرز اللاعب علي علوان نجم منتخب الأردن، أول أهداف منتخب بلاده في تاريخ بطولة كأس العالم، في شباك منتخب النمسا.

ويشارك منتخب الأردن في بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك خلال النسخة الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقدم منتخب النمسا بهدف في الدقيقة 21 عبر لاعبه رومانو شميد، ثم تمكن اللاعب الأردني علي علوان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50، ليوقع على الهدف التاريخي الأول لمنتخب النشامى في بطولات كأس العالم.

ويتواجد المنتخبان الأردني والنمساوي في المجموعة العاشرة للمونديال إلى جانب منتخبي الجزائر والأرجنتين.