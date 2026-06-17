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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الأرجنتين: ما يقدمه ميسي مذهل ومثير للمشاهدة لكل من يعشق كرة القدم

مدرب منتخب الأرجنتين : ما يقدمه ميسي مذهل
مدرب منتخب الأرجنتين : ما يقدمه ميسي مذهل
أ ش أ

أشاد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بموهبة قائد المنتخب ليونيل ميسي، بعدما سجل ثلاثية قاد بها التانجو للفوز على منتخب الجزائر، في افتتاحية مشوار الفريق في كأس العالم 2026.

وعقب ثلاثيته التاريخية في مرمى الجزائر، قاد ميسي الأرجنتين لصدارة المجموعة العاشرة والتي تضم أيضًا منتخبي الأردن والنمسا.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال سكالوني: "لطالما أراد ميسي ذلك، سيظل الأفضل .. إنه يفعل ذلك في كل مباراة منذ 20 عاماً.. إنه لأمرٌ مثيرٌ للمشاهدة، لكل من يعشق كرة القدم".

وتابع قائلاً: "بالنسبة لنا، يبقى الفريق هو الأهم.. عندما واجهنا صعوبات، تغلبنا عليها.. اللاعبون يتنافسون بهذه الروح منذ صغرهم وليس صعبًا إقناعهم بضرورة المثابرة، هم يعرفون كيف يتعاملون مع أي صعوبات يواجهونها".

وعن أداء المنتخب الأرجنتيني، وصف سكالوني الفريق بـ "العنيد" مضيفًا: "نعلم أننا قادرون على إحداث الفارق عندما نستحوذ على الكرة .. لن نتراخى؛ فهذا يُعزز من قوتنا، ندرك أنه إذا عملنا بشكل سليم، كما فعلنا اليوم، فسيكون من الصعب على الخصم هزيمتنا".

وعاد سكالوني للحديث عن أداء ميسي مع الأرجنتين حيث قال: "ما يُقدمه ليو مذهل، يصعب وصفه .. ينظر إليه زملاؤه كبطلٍ مُلهم".

ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين قائد المنتخب ليونيل ميس منتخب الجزائر كأس العالم 2026

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