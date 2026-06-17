عودة الفاخوري يقود هجوم الأردن أمام النمسا في الظهور التاريخي بكأس العالم 2026

أعلن المغربي جمال السلامي، المدير الفني لمنتخب الأردن، التشكيل الرسمي لمواجهة النمسا في افتتاح مشوار “النشامى” ببطولة كأس العالم 2026، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب “باي أرينا” بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد عودة الفاخوري، مهاجم بيراميدز المصري، في قيادة الخط الأمامي لمنتخب الأردن، إلى جانب الثنائي موسى التعمري وعلي علوان، في ظل الرهان الكبير على القدرات الهجومية للنشامى لتحقيق نتيجة إيجابية في الظهور الأول بالمونديال.

وجاء تشكيل الأردن كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبدالله نصيب، يزن العرب، محمد أبو النادي، إحسان حداد.

خط الوسط: نور الدين الروابدة، مهند أبو طه، نزار الرشدان.

خط الهجوم: علي علوان، موسى التعمري، عودة الفاخوري.

ويدخل المنتخب الأردني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الإنجازات التي حققها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها التأهل التاريخي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما جعل الجماهير الأردنية تترقب ظهورًا مشرفًا في أكبر محفل كروي عالمي.

ويعول الجهاز الفني على خبرات موسى التعمري وسرعة علي علوان وقدرات عودة الفاخوري التهديفية من أجل إحداث المفاجأة أمام المنتخب النمساوي، في مجموعة تضم أيضًا الأرجنتين والجزائر.

