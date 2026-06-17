هاتريك ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح الجزائر بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوار كأس العالم 2026

استهل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة، بعد ما حقق فوزًا كبيرًا ومُستحقًا على نظيره الجزائري بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم 2026، ليؤكد التانجو مبكرًا أنه أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وكان نجم اللقاء بلا منازع هو الأسطورة ليونيل ميسي، الذي قدّم عرضًا استثنائيًا وقاد منتخب بلاده للفوز بتسجيله “هاتريك” كامل، ليواصل كتابة التاريخ في مشاركاته المونديالية.

وشهدت المباراة بداية مثيرة منذ الدقائق الأولى، بعد ما نجح ميسي في هز الشباك الأرجنتينية مبكرًا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، قبل أن يرد المنتخب الجزائري بهدف عن طريق إبراهيم مازا، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف أيضًا بسبب التسلل، لتظل النتيجة على حالها.

ومع مرور الوقت فرض المنتخب الأرجنتيني سيطرته على مجريات اللقاء، مستفيدًا من تحركات ميسي ولاوتارو مارتينيز وتياجو ألمادا، حتى جاءت الدقيقة 17 التي شهدت أول أهداف المباراة، عندما استلم ميسي الكرة خارج منطقة الجزاء وانطلق بمجهود فردي رائع قبل أن يطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس الجزائري، معلنًا تقدم بطل العالم.

ورغم محاولات المنتخب الجزائري العودة إلى أجواء اللقاء عبر فارس شايبي وحاج موسى وإبراهيم مازا، فإن الدفاع الأرجنتيني بقيادة روميرو وليساندرو مارتينيز نجح في احتواء الخطورة الجزائرية، لينتهي الشوط الأول بتقدم التانجو بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الأرجنتيني أفضليته، بينما اندفع المنتخب الجزائري بحثًا عن هدف التعادل، وهو ما منح مساحات أكبر لنجوم الأرجنتين في الخط الأمامي.

واستغل ميسي تلك المساحات بأفضل صورة ممكنة، ليعود ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد هجمة منظمة أنهاها ببراعة داخل الشباك الجزائرية، ليصعب المهمة على الخضر بشكل كبير.

ولم يكتف قائد الأرجنتين بذلك، بل واصل تألقه ليكمل الثلاثية الشخصية “هاتريك” في الدقيقة 76، بعدما استغل ارتباك الدفاع الجزائري وسجل الهدف الثالث، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده وإنهاء المباراة عمليًا قبل دقائق من النهاية.

وحاول المنتخب الجزائري تقليص الفارق خلال الدقائق الأخيرة، إلا أن الحارس إيميليانو مارتينيز حافظ على نظافة شباكه، لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

وبهذا الانتصار حصد منتخب الأرجنتين أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليبعث رسالة قوية إلى منافسيه في البطولة، بينما تجمد رصيد منتخب الجزائر عند صفر من النقاط، ليصبح مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة المقبلة من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور التالي.

كما شهدت المباراة استمرار تألق ليونيل ميسي على الساحة الدولية، بعدما سجل أول “هاتريك” له في نسخة 2026 من كأس العالم، مؤكدًا أن قائد التانجو لا يزال قادرًا على صناعة الفارق في أكبر المحافل الكروية رغم تقدمه في العمر.