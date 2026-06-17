الحياة تستمر .. ماجدة خير الله تعلّق على نهاية مسلسل «ورد على فل وياسمين»

علّقت الناقدة الفنية ماجدة خير الله على نهاية مسلسل ورد على فل وياسمين، بعد عرض آخر حلقاته.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «الحياة تستمر مهما كانت صعوبة الكارثة، وفى مسلسل ياورد على فل وياسمين، يبدو أن طارق قد تجاوز مأساة فقده لحبيبته الهام، وقد سافر وحقق أحلامه العلمية وتزوج وأنجب وأسعد عائلته بنجاحه، ولكن شيئاً ما أو جرح غائر لايرى أثره غير صاحبه، وهكذا هى الحياة كل يحمل آلامه وأحزانه".

وأضافت: "ويعتقد الجميع أنه تجاوز مأساته، ولكن الحقيقة أنه أخفاها فى أعمق أعماق نفسه، وستظل معه حتى النهاية، تحية لكل من شارك وأبدع فى مسلسل ياورد على فل وياسمين، وخاصة كل من كتّاب السيناريو عمرو سمير عاطف، وائل حمدى والمخرج محمود عبد التواب».

وأثارت النهاية حالة واسعة من التفاعل بين الجمهور، حيث عبّر عدد كبير من المشاهدين عن حزنهم الشديد بعد رحيل شخصية "أحلام"، التي استطاعت أن تحجز مكانة خاصة لدى المتابعين منذ بداية عرض المسلسل، بفضل ما مرت به من صراعات إنسانية ومواقف مؤثرة جعلتها واحدة من أبرز شخصيات العمل.

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي أشادت بأداء صبا مبارك، مؤكدين أنها نجحت في تجسيد الشخصية بمشاعر صادقة وأداء متميز جعل الجمهور يتعاطف معها طوال الأحداث، فيما اعتبر كثيرون أن مشهد الوفاة كان من أقوى وأبرز مشاهد المسلسل وأكثرها تأثيرًا.