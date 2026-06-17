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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطولة نيللي كريم.. طرح فيلم «القصص» في الدول العربية .. غدًا

القصص
القصص
أحمد البهى

تستقبل دور العرض السينمائي في عدد من الدول العربية ، غدًا ، فيلم القصص من بطولة نيللي كريم وأمير المصري. 

يضم الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم: أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد. 

أحداث الفيلم: 

وتدور أحداثه حول أحمد، عازف البيانو الطموح، الذي تنمو صداقته بالمراسلة مع فتاة نمساوية بينما يواجه تحولات تمتد بين التوترات العائلية والحب والتغيرات التي شهدتها مصر حتى مطلع الثمانينيات.

صُوّر الفيلم بين القاهرة وفيينا بمشاركة مدير التصوير وولفغانغ ثالر، ومصممة الديكور هند عبد الرازق حيدر، والمونتير رولاند شتوتينغر، ومصممة الأزياء ريم العدل. 

القصص فيلم القصص نيللي كريم

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