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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تعرّف علي ايرادات فيلم«الكراش» في أول أسابيع عرضه بالسعودية

الكراش
الكراش
أحمد البهى

تمكن فيلم “الكراش” من بطولة الفنان أحمد داود، من تحقيق ايرادات مرتفعة بشباك التذاكر السعودي، في أول أسابيع عرضه بالسينمات.

حيث حقق الفيلم ايرادات بلغت مليونًا و600  ألف ريال ، وهو ما يعادل 21 مليون جنيه. 

أبطال فيلم الكراش 

يضم الفيلم نخبة من الفنانين، من بينهم باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، حسن أبو الروس، ومريم الجندي، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

قصة الفيلم الكراش

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، حيث تتشابك العلاقات بين الأبطال، إذ تقع ميرنا جميل في حب حسن أبو الروس، رغم إعجاب أحمد داود بها، وهو ما يخلق حالة من التوتر العاطفي وتداخل المشاعر، لتتطور الأحداث في سياق مليء بالمواقف الإنسانية واللمسات الكوميدية الخفيفة.

الكراش فيلم الكراش السعودية

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