محمد العدل: حياتنا تحولت إلى صراع دائم بسبب الاختلافات.. ارحموا أنفسكم

علق المنتج محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق على حالة الجدل والانقسام التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الاختلافات الطبيعية بين الناس تحولت إلى صراعات وخلافات مستمرة.

وكتب العدل عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «تحولت حياتنا لصراع دائم بين شيئين، وهذه طامة كبرى.. صعيدي وبحراوي، مسلم ومسيحي، سني وشيعي، أهلاوي وزمالكاوي، وأخيرًا مع الطيبات أو ضدها».

وأضاف: «ما ينفعش نعدي حاجة بشكل عادي، ونعتبر أن الاختلاف لا يصح أن يتحول إلى خلاف.. ارحموا نفسكم».

وأكد العدل في منشوره أهمية تقبل الرأي الآخر واحترام الاختلافات بين الأفراد، محذرًا من تحول التباين في وجهات النظر إلى حالة دائمة من الاستقطاب والخلاف.