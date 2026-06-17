سارة نخلة تكشف تفاصيل تجميد بويضاتها: «خطوة مهمة»

أعلنت الفنانة سارة نخلة خضوعها مؤخرًا لعملية تجميد البويضات، مؤكدة نجاح التجربة ومشاركتها تفاصيلها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

وأوضحت سارة نخلة أن قرارها جاء بعد دراسة وتفكير، مشيرة إلى رغبتها في مشاركة تجربتها مع الفتيات الراغبات في معرفة المزيد عن هذا الإجراء الطبي.

وكتبت عبر حسابها: "دي مش مجرد ستوري عادية، دي تجربتي اللي حابة أشاركها مع كل بنت بتفكر في تجميد البويضات".

كما وجهت الشكر للطبيبة المشرفة على حالتها، مؤكدة أنها تلقت دعمًا كبيرًا طوال مراحل التجربة، وهو ما ساهم في شعورها بالطمأنينة والثقة خلال الرحلة العلاجية.

وأكدت سارة استعدادها للإجابة عن استفسارات متابعيها بشأن تفاصيل العملية، موضحة أنها ترى أن تجميد البويضات قد يكون خيارًا مناسبًا لبعض الفتيات وفقًا لظروفهن وخططهن المستقبلية، خاصة في ظل التطورات الطبية الحديثة التي تتيح فرصًا أكبر للتخطيط للحياة الأسرية.

وأضافت أن الحفاظ على فرص الإنجاب في المستقبل يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للعديد من النساء، مشددة على أهمية اتخاذ القرارات المصيرية في الوقت المناسب ومع الأشخاص المناسبين، سواء على المستوى الشخصي أو الطبي.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريحاتها، حيث أشاد البعض بجرأتها في الحديث عن تجربة شخصية قد تساعد أخريات على التعرف إلى هذا الإجراء بشكل أفضل، بينما طرح آخرون العديد من الأسئلة حول تفاصيل الخطوات الطبية والتجربة بشكل عام.

وعلى صعيد أعمالها الفنية، كان آخر ظهور درامي للفنانة سارة نخلة من خلال مسلسل "بيوتي كلينك"، الذي تناول كواليس الحياة داخل أحد مراكز التجميل، مسلطًا الضوء على العلاقات الإنسانية والمهنية التي تنشأ بين الأطباء والمرضى، إلى جانب الأحداث المشوقة التي تدور حول اكتشاف مخالفات وتلاعب داخل المركز، وهو العمل الذي لاقى اهتمامًا من قطاع من الجمهور وقت عرضه.