«هالاند» يقود النرويج لاكتساح العراق 4-1 في افتتاح مشوار مونديال كأس العالم 2026

استهل منتخب العراق مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بخسارة ثقيلة أمام منتخب النرويج بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة التاسعة، في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للمنتخب الأوروبي رغم محاولات “أسود الرافدين” للعودة.

وجاءت بداية اللقاء قوية من جانب النرويج التي فرضت سيطرتها الهجومية، قبل أن ينجح النجم إيرلينج هالاند في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 29، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا.

ولم يتأخر الرد العراقي كثيرًا، حيث تمكن أيمن حسين من إدراك التعادل في الدقيقة 39 بعد هجمة منظمة أعادت الأمل لمنتخب العراق في العودة إلى المباراة.

لكن النرويج سرعان ما استعادت الأفضلية، إذ عاد هالاند ليوقع على الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 43، لينهي الشوط الأول بتقدم نرويجي مثير.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب النرويجي ضغطه الهجومي، وأضاف ليو أوستيجارد الهدف الثالث في الدقيقة 77 بعد استغلال ثغرة دفاعية داخل منطقة الجزاء.

ومع دخول الوقت بدل الضائع، اختتم كريستيان ثورستفيدت مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 97، ليؤكد تفوق النرويج ويحسم اللقاء لصالحها بفارق مريح.

وعلى صعيد المجموعة، يشارك منتخب العراق في مجموعة قوية تضم فرنسا والسنغال والنرويج، وهي من أصعب مجموعات البطولة، ما يزيد من صعوبة مهمة “أسود الرافدين” في سباق التأهل.

وكان منتخب فرنسا قد حقق الفوز على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعتلي صدارة المجموعة مبكرًا، بينما جاء منتخب السنغال في المركز الأخير.

وتعد هذه المشاركة هي الأولى للعراق في كأس العالم منذ نسخة 1986، ما يجعل العودة إلى المونديال حدثًا تاريخيًا رغم الخسارة في بداية المشوار، وسط آمال بتحقيق نتائج أفضل في الجولات المقبلة.