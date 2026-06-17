الجزائر بتشكيل هجومي أمام الأرجنتين في تحدٍ صعب بكأس العالم 2026

أعلن منتخب الجزائر تشكيله الرسمي لمواجهة الأرجنتين، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم 2026، في مواجهة قوية أمام حامل اللقب ضمن منافسات المجموعة.

وجاء تشكيل “الخضر” كالتالي:

في حراسة المرمى زيدان، وأمامه بلغالي، عيسى ماندي، بن سبعيني، وآيت نوري في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط بوضوي، بن طالب، ومازا، وفي الهجوم يتواجد الثلاثي جويري، شايبي، وحاج موسى.

ويدخل المنتخب الجزائري المباراة بطموحات كبيرة رغم صعوبة المواجهة أمام بطل العالم، في أول ظهور مونديالي للفريق منذ نسخة 2014، وسط رغبة في تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة في مشوار البطولة.

ويعتمد “الخضر” على مجموعة من العناصر المميزة، على رأسها القائد رياض محرز، إلى جانب محمد عمورة وآيت نوري، في محاولة لإحداث التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة للمنتخب الجزائري، كونها تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جاهزية الفريق للمنافسة في مجموعة صعبة، تضم منتخبات قوية تتنافس على بطاقتي التأهل للدور التالي.

