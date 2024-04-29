مسلسل الحشاشين يثير ضجة في إيران.. ماذا قالوا عنه؟

أثار مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز، ضجة في إيران بعدما أصدرت السلطات الإيرانية قرارا بمنع بثه داخل الدولة بزعم أنه يتضمن تشوهات، وتم إنتاجه عن طريق نهج سياسي متحيز.

منع البث

وبحسب وسائل إعلام إيرانية رسمية، أعلن مهدي سيفي، المدير العام لهيئة الإشراف على تنظيم الإعلام الصوتي والمصور في الفضاء الإلكتروني (ساترا)، عدم عرض مسلسل الحشاشين داخل الدولة الإيرانية وعبر وسائلها الإعلامية المرئية والمسموعة.

كما أضاف أُميد علي مسعودي، عضو مجلس إدارة "ساترا"، لوكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء أن المسلسل يهدف إلى ربط الإرهاب بإيران، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك هو تحديد المسلسل لمدن إيرانية عدة مثل (أصفهان والري وقم) على أنها منشأ الإرهابيين.

وتدور أحداث مسلسل الحشاشين حول حسن الصباح وجماعته التي يترأسها وهي طائفة في القرن الخامس الهجري من الشيعة الإسماعيلية عاشت في الحصون الجبلية بغرب وشمال إيران واتسمت بتنفيذها اغتيالات سياسية قوية.

دعاية مجانية

وعلق عددًا من النقاد المصريين على هذا القرار بأن ما فعلته السلطات الإيرانية تجاه مسلسل الحشاشين دليل واضح وصريح على نجاحه فضلًا عن أنه بمثابة دعاية مجانية له، وانطلاقًا من مبدأ "الممنوع مرغوب" سيحاول الكثيرين من الشعب الإيراني مشاهدته بأي طريقة وعلى أي منصة حيث سيلعب الفضول دوره في انتشار المسلسل بين الجمهور الإيراني.

كما أضاف أحد النقاد أنه من المتوقع أن تصدر السلطات الإيرانية مثل هذا القرار حيث عبر المسلسل عن الطريقة الإسماعيلية التي تُعد الأشهر في إيران للعالم ككل، نظرًا لترجمته إلى عدة لغات أخرى مثل الروسية.

وأوضح أيضًا أحد النقاد أن مسلسل الحشاشين يكشف فكر الجماعات المتطرفة من خلال سرد السيرة الذاتية لمؤسسها وهو حسن الصباح، مشيرًا إلى أن قرار السلطات الإيرانية تجاه مسلسل الحشاشين يمثل دعاية كبرى له.