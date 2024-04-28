منع عرض مسلسل الحشاشين في إيران .. لهذا السبب

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، اليوم الأحد، عن منع السلطات في إيران بث مسلسل "الحشاشين" الذي يصور حياة حسن الصباح.

وبحسب وكالة إرنا للأنباء، قال المدير العام لهيئة الإشراف على تنظيم الإعلام الصوتي والمصور في الفضاء الإلكتروني (ساترا)، مهدي سيفي، إن "رواية هذا المسلسل من تاريخ الإسلام تتضمن العديد من التشوهات، ويبدو أنه تم إنتاجه من خلال نهج سياسي متحيز".

ومن دون تقديم المزيد من التفاصيل حول محتوى المسلسل، قال إنه "لذلك، وبحسب قرار ساترا لم يتم الموافقة على بث مسلسل الحشاشين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في إيران".

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.