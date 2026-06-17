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تقسيط الرسوم وحوكمة الرقابة .. مزايا قانون الجمارك لدعم الاستثمار | تعرّف عليها
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تقسيط الرسوم وحوكمة الرقابة .. مزايا قانون الجمارك لدعم الاستثمار | تعرّف عليها

قانون الجمارك
قانون الجمارك
محمد الشعراوي

يستهدف قانون الجمارك تطوير منظومة العمل الجمركي وتعزيز كفاءة الرقابة على الواردات، من خلال تطبيق آليات حديثة لإدارة المخاطر وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يحقق التوازن بين حماية الأمن القومي وتشجيع النشاط الاقتصادي.

وحدّدت المادة (14) ضوابط وآليات واشتراطات تأدية الضريبة الجمركية، حيث نصت على" تؤدي الضريبة الجمركية علي البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقـًا لجـداولها.

أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقًا للعدد أو الوزن فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .

ولا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة ، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجــراءات والضوابط الخــاصة بتطبيق أحكام تـلك المـادة .

 تقسيط الضريبة الجمركية

ونصت المادة (15) علي أن يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة علي الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متي كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط .

وتعفي من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها في الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليهـــا في الفقــرة الأولي من هـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفـــيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمــدد والضمـــانات الخاصة بنظـام التقسيـط .

قانون الجمارك الجمارك منظومة العمل الجمركي كفاءة الرقابة على الواردات المستثمرين

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