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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة «حياة كريمة» بأسوان تتابع تنفيذ 34 مشروعا بقرية الحجز بحري بـ«إدفو»

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات التنفيذ في 34 مشروعا جاريا في قرية الحجز بحرى بمركز إدفو، وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "التطوير الشامل للريف المصري .. حياة كريمة" .

وأشار المحافظ على تكثيف المتابعة الميدانية الدورية لتلافى كافة الملاحظات والمشكلات أولا بأول، بجانب الالتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله مع استبعاد المقاولين المقصرين وإسناد الأعمال لجهات أخرى أكثر جدية والتزاما في التنفيذ. 

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حياة كريمة 

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد بأنه بناء على تكليفات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية بقرية الحجز قبلي والتي تضم 14 قرية فرعية وتوابع بإجمالي 53 ألف مواطن، مؤكداً بأنه تم الانتهاء من 21 مشروعا بنسبة 100%، وتشمل مشروعات إنشاء مجمع الخدمات، ووحدة الإسعاف، ومكتب البريد، ومركزي شباب، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس، وأيضا مشروع تبطين الترع وإنشاء عدد من الكباري عليها. 

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه تم أيضا تفقد 13 مشروعا بلغت نسب التنفيذ فيها ما بين 45 إلى 98% وتشمل مشروعات إنشاء مبنى التضامن الاجتماعي ومحطة المعالجة وعدد من محطات الرفع، علاوة على مشروعات إحلال وتجديد شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وأيضاً مشروعات رصف وتمهيد الطرق وتوصيل خطوط الفايبر والألياف الضوئية.

ولفت إلى أنه تم رصد عدد من الملاحظات الفنية التي أرسلت للقطاعات والجهات المعنية لتلافيها بالشكل المطلوب وضمان دفع معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة.

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