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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان .. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل غدا

امتحانات مدارس أسوان
امتحانات مدارس أسوان

تنطلق صباح الغد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية من الرابع إلى السادس الابتدائى، وصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى بأنواعه، بالإضافة إلى الصفوف من الرابع إلى السادس الإبتدائى بمدارس التعليم المجتمعى بأسوان، وذلك للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

ومن جانبه أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن تلاميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى (عام - تجريبى - خاص - مدارس يابانية- دمج) البالغ عددهم ١١٢ ألف ٨٦٣ تلميذ وتلميذة يؤدون امتحانهم غداً فى مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية، واللغة العربية والتربية الدينية بالنسبة لصفوف التعليم المجتمعى وعددهم ٢٦١٤ تلميذاً ، بالإضافة لطلاب صفوف النقل بالتعليم الفنى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج)، والبالغ عددهم ٢٩ ألف و٩٨٩ طالباً وطالبة منتظم وخدمات.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وغرف أخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الامتحانية ورصد أية شكاوى أو مشكلات قد ترد من الطلاب أو أولياء أمورهم.

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امتحانات

وأشار الرشيدى إلى أن هناك العديد من اللجان التى قامت بالمرور على المدارس خلال الأيام السابقة، للتأكد من جاهزية اللجان والكنترولات، وكذلك تطبيق المدارس لكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية.

أوضح أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع كافة الأطراف المعنية بأعمال الامتحانات، للتأكيد على ضرورة الإلتزام بالقواعد العامة المنظمة لسير الامتحانات، وتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة لهم، لتأدية الامتحانات فى سهولة ويسر.

وعلى الجانب الآخر أكد وكيل الوزارة أن السبت المقبل الموافق ١١ مايو ستنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى البالغ عددهم ٦٢,١٧٦ طالباً وطالبة بالإضافة إلى الصف الأول الثانوى العام وعددهم ٨٧١١ طالباً  ويوم الأحد ١٢ مايو امتحانات الصف الثانى الثانوى وعددهم ٧٧٧٠ طالباً بجانب مدارس التربية الخاصة وعددهم (٥٩ صم - ١٢ مكفوفين اعدادى وثانوى) ، بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية السبت الموافق ١٨ مايو وتنتهى الخميس ٢٣ مايو المقبل متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

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