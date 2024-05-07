عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان.. كشف طبي مجاني لـ 1140مواطنا بقرية قورتة ثان بنصر النوبة

قوافل طبية بأسوان
قوافل طبية بأسوان

شهدت قرية قورته ثان التابعة لمركز نصر النوبة شمال أسوان تنظيم قافلة طبية على مدار يومين ضمت 7 تخصصات شاملة الباطنة والأطفال والأسنان والجلدية والعظام والجراحة والنسا، بالإضافة إلى الأشعة والتحاليل والكشف المبكر عن الأمراض أعمال القافلة الطبية التى تم تنظيمها على مدار يومين

يأتى ذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوصيل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة ". 
 

محافظ أسوان يتابع انطلاق اليوم الأول لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء..شاهد

قدم تعازيه لأسرة غريق.. محافظ أسوان يناشد الأهالي عدم السباحة بالمناطق الخطرة

حياة كريمة 

من جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان فقد تم توجيه المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال النظافة الدورية ، وتهيئة الطرق المؤدية إلى الوحدة الصحية التى تم تنظيم القافلة الطبية فى محيطها ، مع توفير مبردات المياه ، وأماكن الإنتظار تسهيلاً للمواطنين المترددين على القافلة من قرية قورته و 9 توابع بواقع 15 ألف نسمة.

فيما أشار الدكتور محمد سعيد مدير عام مديرية الصحة بأسوان إلى أن قرية قورته ثان تضم 4 وحدات صحية أثنين منهم تابعين لهيئة الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف المجانى لـ 1140 مواطن ومواطنة ، كما تم إجراء الأشعة والتحاليل الطبية للحالات المرضية المختلفة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

الأهلي يصر على التعاقد مع لاعب صن داونز

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

خصم 50% من مصر للطيران| تخفيض على التذاكر حتى 31 أكتوبر.. بشرط واحد

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

بيان عاجل.. الكهرباء: تعديل جدول تخفيف الأحمال من الغد.. اعرف المواعيد الجديدة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يتابع انطلاق اليوم الأول لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء..شاهد

ترشيحاتنا

أول تعليق من إيران على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

شغب في كل مكان| عقوبة كبيرة على صالح جمعة بالعراق

مستنقع النسيان داخل مخيمات صحراوية بسوريا وظروف معيشية قاسية.. القصة الكاملة لمعاناة أطفال ونساء مقاتلي داعش| 45 ألفا من 70 دولة

فصائل فلسطينية تعلن وفاة أسيرة إسرائيلية متأثرة بجراحها بعد قصف مكان احتجازها

بايدن تلاعب بنا.. إسرائيل: أمريكا وعدت حماس بإنهاء الحرب دون علمنا

أشعر بالأسى.. جوتيريش: يجب توفير الحماية للمدنيين في رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر المنشآت البحرية والعسكرية.. قصة بناء ترسانة الإسكندرية في عهد محمد علي

مش غالي.. سعر صادم لفستان أنغام في حفل دار الأوبرا بدبي  

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

فيل يهرب من السيرك لـ شوارع مونتانا الأمريكية.. فماذا حدث؟

فيديو

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في غزة

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ