مع انطلاق موسم الحصاد.. محافظ أسوان: انتظام استلام بشائر القمح المحلية

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنتظام إستلام بشائر الأقماح المحلية بصومعة الراجحى بتوشكى مع انطلاق موسم الحصاد الجديد لعام 2024 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل توريد كميات القمح داخل 7 مواقع تخزينية بسعة 175 ألف طن .

توريد القمح

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان بأنه تم وضع خطة لعمل اللجان المشتركة من مديريات التموين والزراعة والجهات المختصة لتحفيز المزارعين وتشجيعهم ، وخاصة بعد قرار وزير التموين الدكتور على مصيلحى بزيادة سعر توريد أردب القمح بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5 ، و 1950 جنيه نقاوه 23 ، و 1900 جنيه نقاوة 22.5 .

وأشار خالد أبو القاسم إلى أن جميع الصوامع والشون والبناكر والهناجر جاهزة لاستلام القمح سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع والتخزين ، والتي تضم صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن ، بجانب 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن ، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وهنجر المفالسة بطاقة 24 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن .