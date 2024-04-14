تكثيف جهود المحليات بأسوان لإزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة العامة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بمواصلة تكثيف الجهود بالتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية لإزالة أى تعديات يتم رصدها فى المهد ، مع رفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة أولاً بأول ، ولاسيما بالحدائق والمتنزهات والشوارع والميادين فى اليوم الأخير من إجازة عيد الفطر المبارك .

كما كلف مسئولي المحليات بالتدخل السريع والفورى لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لأى كسورات أو أعطال فى شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، علاوة على الإلتحام المباشر مع المواطنين لتلبية الإحتياجات والمطالب الجماهيرية على أكمل وجه .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالتعامل الفورى مع الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط مياه الشرب بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب قطاع كوم أمبو لسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة للخط ، لعودة ضخ المياه بشكل منتظم مرة أخرى بالمناطق التى شهدت إنقطاع بها ، بالإضافة إلى التنسيق مع مرور كوم أمبو لتحويل الحركة المرورية فى طرق بديلة حتى يتسنى عدم حدوث أى تكدس وتحقيق الإنسيابية المطلوبة .

أنشطة

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع شرطة المرافق بتنظيم حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات بمختلف أنحاء المدينة بإجمالى 55 حالة إشغال ، مع تحرير 18 محضر تعدى على حرم الشارع الرئيسى ، وتم مصادرة المضبوطات بواسطة معدات الوحدة المحلية .

واستكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز، أعمال رفع مستوى النظافة العامة والتجميل بمختلف حدائق المدينة ، ورفع مخلفات القمامة منها ، مع جرد الأتربة وكنس الشوارع والميادين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدة بالإزالة الفورية لحالتى تعدى فى المهد بمساحة 600 م2 بناحية العبابدة ، وتم مصادرة مواد البناء ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين .