تموين أسوان: 7مواقع لتخزين 175ألف طن خلال موسم حصاد القمح الجديد وزيادة سعر توريد الأردب

قال المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان بأن عدد المواقع التخزينية الخاصة بتخزين كميات القمح التى سيتم توريدها خلال موسم الحصاد الجديد 2024 على مستوى المحافظة 7 مواقع بسعة تخزينية 175 ألف طن ، وقد قامت المديرية بمعاينة المواقع والتأكد من جاهزيتها.



ولفت خالد أبو القاسم إلى أن كافه المواقع ستبدأ في إستلام الأقماح المحلية إبتداء من الغد 15 إبريل الجارى ، مع إستثناء صومعة الراجحي بتوشكي لإستلام الأقماح من أمس 13 إبريل الجارى ، وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة توريد الأقماح المحلية ، وتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين .

حصاد القمح

وأشار خالد أبو القاسم بأنه يتم تكثيف حملات التوعية للمزارعين وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية لتعريفهم بالمزايا المتعددة التى سيحصلون عليها فى حالة إلتزامهم بتسليم كافة كميات القمح.

وخاصة بعد زيادة سعر إستلام الأردب لهذا العام وفقاً لقرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد السعر بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5 ، و 1950 جنيه نقاوه 23 ، و 1900 جنيه نقاوة 22.5 ، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.