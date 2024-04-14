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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسوان تستعد لاستقبال موسم حصاد محصول القمح الجديد 2024

صوامع حصاد القمح
صوامع حصاد القمح بأسوان

استعدت الأجهزة التنفيذية فى محافظة أسوان لاستقبال موسم حصاد محصول القمح الجديد 2024 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن. 

 

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لمسئولى مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم مدير المديرية بالتنسيق الجيد مع كافة الجهات المعنية لانتظام عملية الحصاد والتوريد، ولاسيما فى ظل إنطلاق موسم الحصاد بدءاً من الغد حيث تظهر بشائره مبكراً بأسوان كأول محافظة يتم الحصاد والتخزين فيها نظراً لطبيعة الطقس الحار بها. 

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حصاد القمح

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم بأن عدد المواقع التخزينية بالمحافظة 7 مواقع بسعة تخزينية 175 ألف طن، وقد قامت المديرية بمعاينة المواقع والتأكد من جاهزيتها.

 

ولفت خالد أبو القاسم إلى أن كافه المواقع ستبدأ في إستلام الأقماح المحلية إبتداء من الغد 15 إبريل الجارى، مع إستثناء صومعة الراجحي بتوشكي لاستلام الأقماح من أمس 13 إبريل الجارى، وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة توريد الأقماح المحلية، وتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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