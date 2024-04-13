عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال أعمال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة العامة بمدن أسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات باسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمواصلة العمل وتكثيف الجهود على مدار الـ 24 ساعة، والإلتحام المباشر بالمواطنين لتلبية المطالب الجماهيرية على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى استكمال أعمال رصد أى تعديات للقيام بالإزالة الفورية لها فى المهد ، وخاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

ووجه المحافظ اللواء أشرف عطية بمضاعفة الجهود لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة وجرد الأتربة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة أولاً بأول ، فضلاً عن التنسيق المستمر لتوفير وسائل النقل ، ومتابعة انتظام حركة سيارات السيرفيس لتخفيف المعاناة عن المواطنين ، ومنع حدوث أى تكدس ، علاوة على تنظيم الحملات المفاجئة على المحلات والهايبر ماركت والمجمعات والمطاعم للاطمئنان على جودة السلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، مع توافرها بالأسعار المناسبة .

إزالة للتعديات وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بمدن ومراكز أسوان

محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية.. شاهد

جهود

جهود وأنشطة المحليات باسوان

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة علي المطاعم والتأكد من الصلاحية وذلك  بالتنسيق مع اللجان المشتركة من الطب البيطري والصحة  وحماية المستهلك والبيئة.

كما قام المسئولين بالوحدة المحلية بالمرور على المواقف والإطمئنان على توفير وسائل النقل المختلفة للمواطنين بالتنسيق مع مصنع السكر وإدارة المرور ، وتم كذلك مواصلة حملات النظافة العامة بمواقع إحتفالات المواطنين بالمواقع والمزارات السياحية والأثرية وكورنيش النيل .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتكثيف أعمال النظافة العامة والكنس ورفع التراكمات والمخلفات وجرد الأتربة بالشوارع والحدائق والمتنزهات وذلك بنطاق أحياء المدينة وذلك بواسطة العاملين بالوحدة المحلية ، وبإشراف نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، ومحمود بهاء ، ومحمد ممدوح .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإستكمال أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين الرئيسية والداخلية بمختلف أنحاء المدينة وذلك بهدف تحسين المظهر الحضارى ، وإضفاء الشكل الجمالى بها .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بمواصلة أعمال رفع المخلفات والتراكمات ، مع تنفيذ النظافة العامة والجمع المباشر من المنازل حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

جهود وأنشطة المحليات باسوان
جهود وأنشطة المحليات باسوان
جهود وأنشطة المحليات باسوان
جهود وأنشطة المحليات باسوان
جهود وأنشطة المحليات باسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم | شاهد

اشتري قبل الزيادة .. مفاجأة في سعر أسعار الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

إزالة للتعديات وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بمدن ومراكز أسوان

ترشيحاتنا

هل تم نقل مومياوات وقطع أثرية عن طريق المترو؟.. مسئول حكومي يرد

مصرع 10 أشخاص في القصف الأوكراني على منطقة زابوريزهيا

آثار في المترو .. قصة نقل توابيت بـ خط شبرا| خاص

النهار اللبنانية تطلق أول نموذج “رئيس دولة” بالذكاء الاصطناعي

الاحتلال: العثور على جثة مراهق إسرائيلي مفقود في الضفة الغربية

اشتري قبل الزيادة .. مفاجأة في سعر أسعار الذهب اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر إطلالة دينا الشربيني في صاحبة السعادة يثير ضجة.. اكتشف أنواع حجر العقيق وألوانه الجذابة

 سامح يسري يتألق في حفل عيد الفطر على مسرح السامر

حدث عالمى مهم بعد 3 سنوات ينتظره محبو الطبيعية والفلك| ما هو

ميريهان حسين تستعرض أناقتها على البحر| شاهد

فيديو

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ