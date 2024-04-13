استكمال أعمال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة العامة بمدن أسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته للمسئولين بمواصلة العمل وتكثيف الجهود على مدار الـ 24 ساعة، والإلتحام المباشر بالمواطنين لتلبية المطالب الجماهيرية على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى استكمال أعمال رصد أى تعديات للقيام بالإزالة الفورية لها فى المهد ، وخاصة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

ووجه المحافظ اللواء أشرف عطية بمضاعفة الجهود لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة وجرد الأتربة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة أولاً بأول ، فضلاً عن التنسيق المستمر لتوفير وسائل النقل ، ومتابعة انتظام حركة سيارات السيرفيس لتخفيف المعاناة عن المواطنين ، ومنع حدوث أى تكدس ، علاوة على تنظيم الحملات المفاجئة على المحلات والهايبر ماركت والمجمعات والمطاعم للاطمئنان على جودة السلع المعروضة والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، مع توافرها بالأسعار المناسبة .

جهود

جهود وأنشطة المحليات باسوان

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة علي المطاعم والتأكد من الصلاحية وذلك بالتنسيق مع اللجان المشتركة من الطب البيطري والصحة وحماية المستهلك والبيئة.

كما قام المسئولين بالوحدة المحلية بالمرور على المواقف والإطمئنان على توفير وسائل النقل المختلفة للمواطنين بالتنسيق مع مصنع السكر وإدارة المرور ، وتم كذلك مواصلة حملات النظافة العامة بمواقع إحتفالات المواطنين بالمواقع والمزارات السياحية والأثرية وكورنيش النيل .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتكثيف أعمال النظافة العامة والكنس ورفع التراكمات والمخلفات وجرد الأتربة بالشوارع والحدائق والمتنزهات وذلك بنطاق أحياء المدينة وذلك بواسطة العاملين بالوحدة المحلية ، وبإشراف نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ، ومحمود بهاء ، ومحمد ممدوح .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإستكمال أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين الرئيسية والداخلية بمختلف أنحاء المدينة وذلك بهدف تحسين المظهر الحضارى ، وإضفاء الشكل الجمالى بها .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بمواصلة أعمال رفع المخلفات والتراكمات ، مع تنفيذ النظافة العامة والجمع المباشر من المنازل حيث يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

جهود وأنشطة المحليات باسوان

جهود وأنشطة المحليات باسوان

جهود وأنشطة المحليات باسوان

جهود وأنشطة المحليات باسوان