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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة للتعديات وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات بمدن ومراكز أسوان

جهود وأنشطة المحليات
جهود وأنشطة المحليات باسوان

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة لحالة تعد فى المهد بمنطقة عزبة السنية بمساحة 250  م2 بنطاق حى شرق.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمسئولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود أثناء فترة إجازة عيد الفطر المبارك على مدار اليوم فى الفترة الصباحية والمسائية للتصدى ورصد أى تعديات وإزالتها فى المهد ، مع رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات وجرد الأتربة وتنفيذ أعمال النظافة العامة وتفريغ صناديق القمامة والحاويات من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية والحدائق والمتنزهات أولاً بأول ، فضلاً عن رى الأشجار ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين للإستمتاع بأجواء العيد على الوجه الأكمل . 

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جهود

كما واصلت الورادى والنوبتجيات أعمالها طوال الـ 24 ساعة من خلال تنفيذ النظافة العامة وأعمال الصيانة لخطوط الإنارة العامة .

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بإستكمال أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق والمتنزهات وممشى أهل مصر والميادين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإستمرار فى تنفيذ جهود الكنس ورفع التراكمات وجرد الأتربة وتفريغ الحاويات وصناديق القمامة ، وتكامل مع ذلك قيام رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ مختلف الأعمال التى ساهمت فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى بالشوارع والمناطق والأحياء السكنية .

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