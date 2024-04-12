عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حل شكوى أهالى قرية غرب أسوان لعدم رفع التعريفة المقررة على المعدية

حل شكوى باسوان
حل شكوى باسوان

فور ورود شكوى من أهالى قرية غرب أسوان بشأن زيادة ورفع التعريفة المقررة الخاصة باستقلال معدية غرب أسوان فقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى بسرعة التدخل للتعامل الفورى مع هذه الشكوى .

وقد أفاد سيد مدنى بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تكليف نائب رئيس المدينة محمود بهاء بالانتقال إلى مقر المعدية بصحبة محمد ربيع رئيس قرية غرب أسوان ، والمرور على المرسى الشرقى ، والمرسى الغربى للمعدية حيث تم تقصى الشكوى ، وتبين مصداقيتها .

 

 

التدخل الفورى

وأشار رئيس المدينة إلى أنه بناء  على ذلك تم استدعاء مؤجر المعدية لإعادة القيمة المالية الزائدة التى حصل عليها من المواطنين ، وتم التنبيه عليه بعدم المغالاة والالتزام بعدم رفع التعريفة المقررة ، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إذا تكرر هذا الأمر مرة أخرى ، وهو ما لاقى استحسان وشكر من أهالى القرية لسرعة التدخل والاستجابة لحل شكواهم على الوجه الأكمل .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يخالف التوقعات ثالث أيام العيد.. وهذا سعر عيار 21 الآن

موعد تطبيق التوقيت الصيفى وعودة تخفيف أحمال الكهرباء

التنمية المحلية: مواعيد جديدة لغلق المحال بدءا من الاثنين القادم

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

بلومبيرج تكشف كيف ستنفذ إيران هجومها المحتمل على إسرائيل خلال 48 ساعة

رسميا الآن ثالث أيام العيد| الدولار يتراجع 3 جنيهات من أعلى سعر

مكنش عليها ركاب.. عودة طائرة مصر للطيران بعد الإقلاع بسبب عطل فني

31 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

ترشيحاتنا

محمولة علي الأكتاف| سوزي الأردنية تشعل غضب الرواد في أول أيام العيد.. والمتابعون: بتزود مشاهدات

بسبب إسرائيل .. لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى طهران

5 نقبوا عن الآثار في الجيزة.. قرار عاجل من جهات التحقيق

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سرايا القدس وكتائب القسام بسبب هذه المزاعم

انت السبب .. رئيس المصري يوجه اتهاما للحكم في خسارة فريقه أمام فيوتشر

لن تدخل الجنة إلا منتقبة.. الرد على منشورات مزيفة في فيس بوك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سعر ساعة عمرو دياب في الجونة.. العثور على جثة مصاصة دماء في كنيسة

انتبه.. أسباب وجود الدم في البلغم

كارول سماحة تتعرض لانتقاد بسبب هذه الإطلالة| شاهد

وفاة رياضي أمريكي شهير .. اعرف السبب|تفاصيل

فيديو

زيادة في الذهب ثالث أيام العيد .. وهذا سعر عيار 21 الآن|فيديو

فارق 10 درجات .. الأرصاد تحذر من تراجع الحرارة ليلا

دوللي شاهين: نجمة شهيرة هددتني بعلاقاتها وآذتني.. تفاصيل

دوللي شاهين عن سر اختفائها: بدور على عمل يضيفلي| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ