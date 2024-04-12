حل شكوى أهالى قرية غرب أسوان لعدم رفع التعريفة المقررة على المعدية

فور ورود شكوى من أهالى قرية غرب أسوان بشأن زيادة ورفع التعريفة المقررة الخاصة باستقلال معدية غرب أسوان فقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدنى بسرعة التدخل للتعامل الفورى مع هذه الشكوى .

وقد أفاد سيد مدنى بأنه بناء على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تكليف نائب رئيس المدينة محمود بهاء بالانتقال إلى مقر المعدية بصحبة محمد ربيع رئيس قرية غرب أسوان ، والمرور على المرسى الشرقى ، والمرسى الغربى للمعدية حيث تم تقصى الشكوى ، وتبين مصداقيتها .

التدخل الفورى

وأشار رئيس المدينة إلى أنه بناء على ذلك تم استدعاء مؤجر المعدية لإعادة القيمة المالية الزائدة التى حصل عليها من المواطنين ، وتم التنبيه عليه بعدم المغالاة والالتزام بعدم رفع التعريفة المقررة ، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة إذا تكرر هذا الأمر مرة أخرى ، وهو ما لاقى استحسان وشكر من أهالى القرية لسرعة التدخل والاستجابة لحل شكواهم على الوجه الأكمل .