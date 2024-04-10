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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية.. شاهد

محافظ أسوان يؤدى
محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية

وسط إبتهالات التكبير للمصلين من المواطنين قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، فضلاً عن القيادات العسكرية و البرلمانيّة والأمنية والجامعية والتنفيذية والدينية والشعبية

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة بإسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

وأكد المحافظ على أنه تم الإستعداد المبكر لتهيئة الأجواء الإحتفالية للمواطنين ، والإستمتاع بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية ، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة ، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين. 

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عيد الفطر 

محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية 

وتم كذلك تخصيص بعض أتوبيسات النقل الداخلى لنقل المواطنين مجاناً في المسافة ما بين فندق توليب والمسجد الجامع لتخفيف مشقة التنقل لكبار السن والسيدات والأطفال الراغبين في الصلاة في المسجد أو الساحة التي أمامه بميدان المدخل الشمالى.

وحرص محافظ أسوان على تقديم التهنئة للمواطنين، وإلتقاط الصور التذكارية معهم، ومع الأطفال الصغار ، مع توزيع  العيدية والهدايا والألعاب لإدخالالبهجة عليهم. 

هذا فيما قام الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك ، داعياً الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها .

محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية 
محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية 
محافظ أسوان يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية 
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